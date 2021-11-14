فيديوجراف.. بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 12:01 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

ادفو 31 20

أبوسمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 30 23

الرياض 27 17

المنامة 27 22

أبوظبي 30 22

الدوحة 31 23

الكويت 26 15

دمشق 21 06

بيروت 25 20

عمان 22 10

القدس 21 10

غزة 26 20

بغداد 25 12

مسقط 29 23

صنعاء 22 09

الخرطوم 35 21

طرابلس 23 15

تونس 22 13

الجزائر 16 12

الرباط 21 09

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 4-

اسطنبول 16 8

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 28 10

جاكرتا 31 23

بكين 15 2

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 11

أثينا 18 12

روما 19 9

باريس 11 5

مدريد 15 3

برلين 8 2

لندن 12 7

مونتريال 5 1

موسكو 3 1-

نيويورك 10 4

واشنطن 12 2

نواكشوط 32 22

أديس أبابا 25 11

