فيديوجراف.. حالة الطقس اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 07:02 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم-مطروح-أسوان-أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم ) على فترات متقطعة (50% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

