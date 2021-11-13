ملتقى "بصمات مصرية" يكرم الفقيه القانونى "محمد خفاجي"

السبت 13/نوفمبر/2021 - 09:21 م

كرم الملتقى السنوي التاسع "بصمات مصرية - تاريخ وتراث وهوية" ، الذي أقيم في متحف قصر المنيل برعاية وزارات التضامن الاجتماعي والآثار والسياحة، ومؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي الفقيه القانوني ونائب رئيس مجلس الدولة، وذلك تقديرا لدوره في توثيق تاريخ القضاء، ودوره الرائد في توثيق أحكام تاريخية تقدر دور المرأة وتدعم الأسرة المصرية.

الدكتور الديب يقدم درع التكريم للمستشار خفاجي

وذلك بحضور الدكتورة نجوي ابراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات، والدكتورة فينوس فؤاد عضو اللجنة العليا للملتقي ووكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمؤسسة، كما أهدى الدكتور محمد الديب رئيس الملتقى دروع التكريم للدكتورة نجوي ابراهيم، وللدكتورة فينوس فؤاد، وللإعلامية الكبيرة نيفين الجندي، تقديرا وتكريما لهن على جهودهن فى خدمة المرأة والمجتمع .

كما تم تكريم السفيرة ألفت فرح نائب وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الثقافية الدولية لدورها الدبلوماسي في دعم العلاقات المصرية الدولية، والمستشارة أسماء عبد الدايم أول محامي عام امرأة في تاريخ القضاء المصري .

تكريم للمشاركات في ملتقي يصمات مصرية

يذكر أن ملتقى ” بصمات مصرية - تاريخ وتراث وهوية” هو ملتقى سنوي دولي معنى بتسليط الضوء على تراث وتاريخ مصر، وإظهار بصمات المصريين المؤثرة والفعالة عبر العصور، وتشجيع الشباب على المساهمة في تعميق الهوية العربية والمصرية ورفض التطرف ومحاربة الإرهاب .