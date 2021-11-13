تعرف على توقعات الأرصاد لطقس غدًا الأحد

السبت 13/نوفمبر/2021 - 09:19 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم-مطروح-أسوان-أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم ) على فترات متقطعة (50% تقريبا).

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الاسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

ادفو 31 20

أبوسمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 30 23

الرياض 27 17

المنامة 27 22

أبوظبي 30 22

الدوحة 31 23

الكويت 26 15

دمشق 21 06

بيروت 25 20

عمان 22 10

القدس 21 10

غزة 26 20

بغداد 25 12

مسقط 29 23

صنعاء 22 09

الخرطوم 35 21

طرابلس 23 15

تونس 22 13

الجزائر 16 12

الرباط 21 09

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 4-

اسطنبول 16 8

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 28 10

جاكرتا 31 23

بكين 15 2

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 11

أثينا 18 12

روما 19 9

باريس 11 5

مدريد 15 3

برلين 8 2

لندن 12 7

مونتريال 5 1

موسكو 3 1-

نيويورك 10 4

واشنطن 12 2

نواكشوط 32 22

أديس أبابا 25 11

