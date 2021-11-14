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الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من عواصم الدول العربية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021.

القاهرة
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:20 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:43 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:25 PM

أسيوط
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:06 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM

أسوان
صلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:39 PM
صلاة العِشاء 6:55 PM

بني سويف
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:34 AM
الشروق 6:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:10 PM

العريش
صلاة الفجْر 4:39 AM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:27 PM
صلاة المَغرب 4:48 PM
صلاة العِشاء 6:09 PM

السويس
صلاة الفجْر 4:43 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 11:34 AM
صلاة العَصر 2:34 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM

المنصورة
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

الغردقة
صلاة الفجْر 4:36 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM

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تعرف على مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الأحد