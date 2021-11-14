تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من عواصم الدول العربية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021.
القاهرة
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:20 PM
الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:43 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:25 PM
أسيوط
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:06 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM
أسوان
صلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:39 PM
صلاة العِشاء 6:55 PM
بني سويف
صلاة الفجْر 4:48 AM
الشروق 6:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM
شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:34 AM
الشروق 6:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:10 PM
العريش
صلاة الفجْر 4:39 AM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:27 PM
صلاة المَغرب 4:48 PM
صلاة العِشاء 6:09 PM
السويس
صلاة الفجْر 4:43 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 11:34 AM
صلاة العَصر 2:34 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM
المنصورة
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM
الغردقة
صلاة الفجْر 4:36 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM