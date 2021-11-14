تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 12:01 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من عواصم الدول العربية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021.

القاهرة

صلاة الفجْر 4:48 AM

الشروق 6:18 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 2:39 PM

صلاة المَغرب 5:00 PM

صلاة العِشاء 6:20 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:55 AM

الشروق 6:25 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 2:43 PM

صلاة المَغرب 5:04 PM

صلاة العِشاء 6:25 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 4:48 AM

الشروق 6:15 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 2:45 PM

صلاة المَغرب 5:06 PM

صلاة العِشاء 6:24 PM

أسوان

صلاة الفجْر 5:13 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظُّهْر 12:09 PM

صلاة العَصر 3:17 PM

صلاة المَغرب 5:39 PM

صلاة العِشاء 6:55 PM

بني سويف

صلاة الفجْر 4:48 AM

الشروق 6:17 AM

صلاة الظُّهْر 11:40 AM

صلاة العَصر 2:42 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:22 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:34 AM

الشروق 6:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:27 AM

صلاة العَصر 2:31 PM

صلاة المَغرب 4:52 PM

صلاة العِشاء 6:10 PM

العريش

صلاة الفجْر 4:39 AM

الشروق 6:09 AM

صلاة الظُّهْر 11:29 AM

صلاة العَصر 2:27 PM

صلاة المَغرب 4:48 PM

صلاة العِشاء 6:09 PM

السويس

صلاة الفجْر 4:43 AM

الشروق 6:12 AM

صلاة الظُّهْر 11:34 AM

صلاة العَصر 2:34 PM

صلاة المَغرب 4:55 PM

صلاة العِشاء 6:15 PM

المنصورة

صلاة الفجْر 4:49 AM

الشروق 6:19 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 2:37 PM

صلاة المَغرب 4:58 PM

صلاة العِشاء 6:19 PM

الغردقة

صلاة الفجْر 4:36 AM

الشروق 6:03 AM

صلاة الظُّهْر 11:29 AM

صلاة العَصر 2:33 PM

صلاة المَغرب 4:55 PM

صلاة العِشاء 6:13 PM