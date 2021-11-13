الري: توجيهات بإزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر

السبت 13/نوفمبر/2021 - 09:10 م

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الادارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن هناك توجيهات بإزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المجاري المائية ملك لكل المصريين، وليس لشخص بعينة، ولكن البعض قام بالتجاوز والتعدي على هذه المجاري خاصة على فرعي دمياط ورشيد.

وتابع "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن وزارة الري لا تستطيع إطلاق التصرفات المائية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطن البسيط، بسبب التعدي على بعض المجاري المائية، ولذلك تم اصدار توجيه بإزالة التوجيهات التي تعيق تصريف المياه.

ولفت إلى أن المستهدف إزالة 179 ألف تعدي على المجاري المائية، وتم إزالة 16352 تعدي، منهم 5037 ألف تعدي على نهر النيل، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قاموا بردم أجزاء من نهر النيل للبناء، والإزالة لا تكون عبارة عن غرفة، وبعض التعديات كبيرة، وإزالة هذه التعديات على حساب المتعدي.