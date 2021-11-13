مدير أوقاف الجيزة : مصر تحمي أبنائها عصية على أعدائها

السبت 13/نوفمبر/2021 - 08:03 م

ألقى الشيخ سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة كلمة في احتفالات حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أن مصر الكنانة ما هانت على أحد، فالله يحرسها عطفًا ويرعاها.

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

ووجه مسعد التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وجموع الشعب المصري بحلول ذكرى عيد الجهاد الوطني. كما وجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أيده الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة للحفاظ على مصر.

وأضاف أن الله جعل الأمان لمصر، وبالبحث في آيات القرآن الكريم، وجدنا أن الله وصف بصفة الأمن 3 أماكن، جنة الله سبحانه وتعالى فقال: "إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين"، ووصف بالأمن بيته الحرام فقال تعالى: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة هدى للعالمين، فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا"، وصف مصر قائلًا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، فمصر تحمي أبنائها عصية على أعدائها.

وأشار إلى أن شعار الهلال مع الصليب يؤكد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء متممًا لمكارم الأخلاق، وذكر االله 3 أماكن فالتين والزيتون إشارة إلى بيت المقدس وطور سنين إشارة إلى المكان الذي كلم الله فيه سيدنا موسى في مصر، وهذا البلد الأمين إشارة إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعا إلى أن يكون العمل تجاه مصر عملًا إيجابيًا داعمًا للوطن والمواطن، قائلًا: "حفظ الله مصر أرضًا وشعبًا وجيشًا".