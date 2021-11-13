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السبت 13 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم.. فنلندا تقهر البوسنة بثلاثية وتطارد فرنسا على "القمة"

منتخب فنلندا
منتخب فنلندا
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حقق منتخب فنلندا فوزا مثيرا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وواصل المنتخب الفنلندي نتائجة الجيدة ومطاردة منتخب فرنسا المتصدر والذي يواجه كازاخستان بعد قيل قبل جولة من نهاية التصفيات.

وسجل أهداف منتخب فنلندا ماركوس فورس في الدقيقة 29 وروبين لود في الدقيقة 51 ودانييل أوشاوجنيسي في الدقيقة 73.

فيما أحرز هدف منتخب البوسنة والهرسك لوكا مينالو في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد جوكا ريتالا لاعب منتخب فنلندا في الدقيقة 37 ليلعب الضيوف المباراة بعشر لاعبين ولكنهم حققوا الانتصار على اصحاب الارض.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب البوسنة عند سبع نقاط في المركز الرابع الأخير.

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منتخب فنلندا منتخب البوسنة والهرسك بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم