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السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

إيلون ماسك يبيع أسهما بقيمة ١.٢ مليار دولار فى تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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باع الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك ما قيمته 1.2 مليار دولار من أسهمه فى عملاق صناعة السيارات الكهربائية.

وذكرت شبكة "سى إن بى سي: الإخبارية الأمريكية أن "ماسك" لا يزال يمتلك أكثر من 166 مليون سهم فى الشركة، وباع ماسك ما قيمته 6.9 مليار دولار من الأسهم فى الشركة على مدار أسبوع، بعضها للوفاء بالالتزامات الضريبية.

وأثرت مبيعات "ماسك" على سعر سهم الشركة، إذ انخفض سهم Tesla بنسبة 15.4% خلال أسبوع ، مسجلاً أسوأ أداء للشركة فى أسبوع واحد فى 20 شهرًا.

ويمثل ذلك أسوأ أسبوع لسهم تسلا على الإطلاق، باستثناء الانخفاضات فى فبراير ومارس 2020 حيث تسببت جائحة فيروس كورونا فى تعثر الأسواق.
 

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