مع الطقس السيئ.. نصائح للتعامل مع لدغات العقارب والثعابين

السبت 13/نوفمبر/2021 - 03:07 م

ارتفع عدد ضحايا موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها أسوان أمس الجمعة إلى 3 وفيات، و 425 مصابًا بلدغات العقارب، التى جرفتها الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة أسوان بسبب موجة من الطقس السيئ.

وتقدم “البوابة نيوز” نصائح للتعامل مع لدغات العقارب، ولكن في البداية يجب أن نتعرف على الأعراض التي تنذر بتعرضه للدغة العقرب أو الأفعى، وأهمها:

- ألم وزرقة وتورم في مكان اللدغة أو العضة.

- زغللة العين.

- دوخة وغثيان وقيء.

- التعرق الغزير.

- زيادة إفراز اللعاب.

- العطش الشديد.

- ضعف العضلات.

- عدم القدرة على المشي.

وقدمت هيئة الإسعاف المصرية مجموعة من الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند التعرض للدغة عقرب أو عضة أفعى، وهي:

- تهدئة المصاب وعدم تحريكه.

- عدم تحريك العضو المصاب.

- جعل مستوى العضة أو اللدغة اخفض من مستوى القلب.

- امسح مكان العضة أو اللدغة بالكحول أو الماء والصابون.

- اربط فوق العضة أو تحتها بحوالي 5 سم إن أمكن.

- قم بتبريد المكان المصاب بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم.