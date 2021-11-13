نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأحداث التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي:
وزير الاتصالات: إجراءات الإصلاح الاقتصادية كان لها آثار إيجابية لمواجهة تحديات تفرضها جائحة كورونا
https://www.albawabhnews.com/4467668
منتجى الألبان" تطالب بوقف تصدير "الدريس الحجازى" لحماية الثورة الحيوانية
https://www.albawabhnews.com/4467661
افتتاح مخازن التمور المبردة والمجمدة بالواحات البحرية سعة 4000 طن
https://www.albawabhnews.com/4467653
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادمة لعام 2022
https://www.albawabhnews.com/4467678