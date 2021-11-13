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السبت 13 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأحداث التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي:

وزير الاتصالات: إجراءات الإصلاح الاقتصادية كان لها آثار إيجابية لمواجهة تحديات تفرضها جائحة كورونا

https://www.albawabhnews.com/4467668

 

منتجى الألبان" تطالب بوقف تصدير "الدريس الحجازى" لحماية الثورة الحيوانية

 

https://www.albawabhnews.com/4467661

 

افتتاح مخازن التمور المبردة والمجمدة بالواحات البحرية سعة 4000 طن

 

https://www.albawabhnews.com/4467653

 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادمة لعام 2022

 

https://www.albawabhnews.com/4467678

 

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