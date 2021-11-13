نواب ونائبات قادمات: زيارة الرئيس لفرنسا هامة على كافة الأصعدة

السبت 13/نوفمبر/2021 - 10:04 ص

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ومشاركته في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، زيارة هامة ومحورية علي كافة الأصعدة خاصة وأن مصر لعبت دورًا هامًا في استقرار ليبيا.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مصر دائما صاحبة المبادرات الهامة لحل المشاكل في المنطقة وتقف بجوار الجميع وتدعوا لتكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر المقبل وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأشارت السفيرة ناهد إلى أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مع تقديرنا في هذا الإطار لجهود مسار برلين، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية.