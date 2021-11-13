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السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ، اليوم السبت 13 نوفمبر  2021 ، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع. فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء ، و15.76 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي "cib"سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الجمعة  15.66 جنيه للشراء ، و15.76 جنيه للبيع

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الدولار الجنيه المصري , البوابة نيوز البنك المركزي مصرف أبو ظبي الإسلامي