استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

السبت 13/نوفمبر/2021 - 08:49 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم السبت، 13 نوفمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.14 جنيه للشراء، و 21.28 جنيه للبيع .

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الكندى 12.5824 جنيه للشراء ، و12.6909جنيه للبيع

وبالنسبة لأسعار العملات العربية استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في عدة بنوك، عند نحو 4.18 جنيه، منها التجاري الدولي، والأهلي الكويتي، و عودة.

بينما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.21 جنيه في بنك التعمير والإسكان، والأهلي اليوناني، والعربي الأفريقي، ومصر إيران للتنمية.