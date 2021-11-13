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السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على محافظة البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تساقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمطار غزيرة على محافظة البحر الأحمر. وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، حذرت قائدى المركبات المسافرين على الطرق الآتية توخى الحذر أثناء القيادة. 

واكدت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، أن آخر التوقعات وتحديثات خرائط الامطار، تشير الى سقوط امطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد. 

واشارت إلى أن هذه الطرق هى الطرق بين المدن المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الي محافظات جنوب الصعيد، كطريق القصير - مرسى علم، وطريق مرسى علم - رأس بيناس، وطريق راس بيناس - شلاتين، وطريق شلاتين - حلايب - ورأس حدربة - وأبو رماد، وطريق القصير - الاقصر، وطريق مرسى علم- الأقصر، وطريق شلاتين -اسوان، وطريق مرسى علم- ادفو. 

وقامت إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة بالمتابعة مع المحافظات المجاورة للوقوف على اخر المستجدات، لذا وجب التنبيه على المسافرين لتوخى الحذر اثناء القيادة، حفظكم الله جميعا.

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أمطار غزيرة على محافظة البحر الأحمر وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر حذرت قائدى المركبات المسافرين على الطرق الآتية توخى الحذر أثناء القيادة