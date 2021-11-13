"كونوا مستعدين".. فيديو ترويجي لمنتدى شباب العالم

السبت 13/نوفمبر/2021 - 01:12 ص

نشرت صفحة منتدى شباب العالم فيديو ترويجى للمنتدى القادم تحت شعار "كونوا مستعدين"، ومن المقرر أن يستقبل الآلاف من الشباب من جميع بلدان العالم فى المدينة السياحية شرم الشيخ.

ومنذ إطلاقه في عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.

وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته في عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.