هولندا تمنع الجماهير من حضور المباريات بسبب كورونا

السبت 13/نوفمبر/2021 - 01:07 ص

أعلنت الحكومة الهولندية، أن جميع المنافسات الرياضية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مثل مباريات كرة القدم ومواجهة تصفيات كأس العالم 2022 بين هولندا والنرويج، ستقام من دون جمهور.

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء، مارك روت في مؤتمر صحفي إن "المسابقات الرياضية، يمكن استمرارها في الأسابيع المقبلة، لكن الجمهور لن يكون مرحبا به.

وجاءت هذه الإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجلت هولندا الخميس أسوأ أرقام إصابة منذ بداية الجائحة.

وتقرر اقامة مباراة النرويج وهولندا في روتردام يوم الثلاثاء من دون جمهور.

وتتصدر هولندا المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال بـ18 نقطة وبفارق نقطتين عن النرويج.

ويواجه المنتخب الهولندي منتخب الجبل الأسود اليوم السبت، في حين تواجه النرويج لاتفيا.

وإذا لم يتعثر أي من المنتخبين فستكون مباراة روتردام حاسمة في التأهل المباشر لمونديال قطر 2022.