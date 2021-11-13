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السبت 13 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم.. سويسرا تفرض التعادل على إيطاليا

سويسرا تفرض التعادل
سويسرا تفرض التعادل على إيطاليا
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فرض منتخب سويسرا التعادل على مضيفه منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة 1-1 مساء  الجمعة، على ملعب الأولمبيكو، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز سيلفان فيدمير هدف سويسرا الأول عند الدقيقة 11، بينما تعادل جيوفاني دي لورينزو لإيطاليا، في الدقيقة 36.

وأهدر جورجينيو ركلة جزاء للآزوري في الدقيقة 90، ليكرر ما فعله أمام إنجلترا في نهائي يورو 2020، وضد سويسرا أيضا في المباراة السابقة بالتصفيات.

بهذا النتيجة تأجل حسم المنتخب المتأهل مباشرة لكأس العالم 2022 للجولة الأخيرة بعدما رفع الآزوري رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق الأهداف على نظيره السويسري الوصيف.

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إيطاليا وسويسرا تصفيات كأس العالم 2022 روبرتو مانشيني