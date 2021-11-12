فيديو.. مفتي الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي لهذه الأسباب

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 10:26 م

طالب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بمنع الزواج العرفي.



وقال شوقى علام، خلال حواره مع برنامج نظرة، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى حمدى رزق، إن الزواج الذي يتم بشكل عرفي دون معرفة الأهل خلل وأطالب بمنعه.

وأكد أن توثيق الزواج ضرورة ملحة لحفظ الحقوق.

كان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قد طالب بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج والطلاق.

ونوه بضرورة أن تتفق الثقافة مع المقصد الشرعي للزواج والطلاق، لافتا إلى أن المقصد من الزواج؛ هو تحقيق خلافة الله فى الأرض.

مقاصد الزواج

وأضاف شوقى علام قائلا:" مقاصد الزواج عديدة وسامية ورفيعة المستوى، لافتا إلى وجود أنماط مختلفة للزواج.

وتابع : شكل الزواج الشرعي؛ هو ما حكته السيدة عائشة، حيث يتقدم رجل لخطبة فتاة، ومن ثم توثيق عقد الزواج، والإيجاب بالقبول، مع العديد من الضمانات.