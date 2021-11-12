بالصور. السيسي يشارك في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 09:56 م

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.