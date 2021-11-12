بدء فرز الأصوات في انتخابات نادي الصيد

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 08:29 م

بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات نادي الصيد بعدما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات غلق باب التصويت في والتجهيز لبدء عمليات الفرز.

انطلقت الانتخابات في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وسط إقبال كثيف من الأعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور 10 آلاف عضو من الجمعية العمومية.

وشهدت انتخابات نادي الصيد حضور عدد كبير من نجوم الرياضة أبرزهم خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق وحازم إمام نجم الزمالك وخالد بيبو نجم الأهلي وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك، والإعلاميين سيف زاهر بجانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفين.

واشتعلت انتخابات نادي الصيد بعد الأحداث المثيرة في الساعات الماضية، والتي كان أبرزها إرسال اللجنة الأولمبية خطاب أمس الخميس باستبعاد عمرو السعيد المرشح لرئاسة نادي الصيد من الانتخابات بعد قبول الطعن المقدم ضده بداعي إصدار أحكام جنائية نهائية وأخرى غيابية ضده بسبب إصدار شيك بدون رصيد وتم استبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد المصري للجمباز لهذه الأسباب.

كما استبعدت اللجنة الأولمبية كريم طارق من منصب العضوية تحت السن، فيما اعتذر كل من صلاح حسب الله وأحمد المهدي عن عدم الترشح على منصب العضوية فوق السن.

وتشهد انتخابات نادي الصيد منافسة مشتعلة بعدما تقدم 46 مرشحًا للفوز بمقعد في مجلس الإدارة.

ترشح على منصب رئاسة النادي 4 مرشحين هم:

محسن طنطاوي

محمد همام

عبد الله غراب

أحمد زهران .

ويتنافس على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين هم:

أشرف محرم

محمد العقدة

أحمد بغدادي

ويتنافس على منصب أمين الصندوق 3 مرشحين هم:

هاني عزت

إيهاب حشيش

مصطفي أبو دنيا

فيما يشهد صراع العضوية فوق السن تواجد 28 مرشحا هم:

أحمد مهدي

أحمد مجيب

أحمد الشاذلي

أماني شلبي

إيمان هاني

إيمان كريم

عمرو الألفي

عمرو البرتقالي

جمال البطران

حسام الحجار

حسن البرج

حسين أبو السعود

شريف جلال

صفوان أبو سمرة

صفوت كامل

عمرو عبد الحكيم عامر

مجدي بدير

محمد شرف

محمد الباجوري

محمد زايد

محمد مرتجي

محمود نعمة الله

مروة أمير الرفاعي

مصطفى عبيد

مصطفى العنتبلي

نورا أورخان

هبة ممدوح

هيثم الفايد

بينما تشهد العضوية تحت السن تنافس 8 مرشحين هم:

أيمن مختار

حسن نهنوش

كريم متولي

محمد شريف باهر

محمد السحرتي

محمود عون

مريم عثمان

نادين خطاب