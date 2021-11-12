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الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

معارض فنية وفيديو توعوي عن كورونا بختام الأسبوع البيئي لحاسبات ومعلومات المنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اختتمت اليوم الجمعة فعاليات أسبوع خدمة المجتمع بكلية الحسابات والمعلومات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس جامعه المنوفيه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

وأشار الدكتور حاتم محمد سيد احمد عميد الكلية  كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أشرف السيسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة إلى أن الكلية نظمت معرضا فينا ضم  معروضات فنية و رسم بالرصاص استرنج ارت، خط عربى ورسم على القماش واركت .كما عقدت الكلية  ورشة فنية لطلاب الكلية وعمل مجلة حائط .
وشاركت أسر الكلية  فبتقديم الخدمات الطلابية المختلفة حيث قامت بعض الأسر بعمل ايفينتات والبعض الآخر بعمل هيلب ديسك بهدف تعريف الطلاب بالكلية ومجالاتها المختلفة وكيفية تنمية المهارات بما يتناسب مع سوق العمل كما قامت اسرة ألف بالكلية بعمل فيديو ارشادى و توعوي  عن فيروس كورونا.
شارك في تنظيم الفعاليات لمياء عبد الرحمن  أمين الكلية و نسرين عبد الهادى مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية و  أسماء طه مسئول النشاط .

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فيروس كورونا اسبوع توعوي بيئي الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية