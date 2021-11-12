مشاهدة مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 03:37 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة مصر ضد أنجولا ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” ويحتل المنتخب المصري صدار الترتيب برصيد 10 نقاط قبل مباراة اليوم ضد أنجولا خارج الديار بينما يتذيل صحاب الأرض الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويمكن مشاهدة المباراة على موقع البوابة نيوز ويستضيف منتخب أنجولا منتخب مصر في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لحسم بطاقة التأهل للجولة الحاسمة قبل لقاء منتخب مصر ضد منتخب توجو الثلاثاء القادم بالقاهرة.

تشكيل منتخب مصر ضد منتخب أنجولا في مباراة اليوم في تصفيات كأس العالم

وإستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة في مواجهة منتخب أنجولا اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي وخط دفاع مكون من أيمن أشرف وأكرم توفيق وأحمد حجازي وأحمد فتوح وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد بينما تضمن التشكيل ثلاثي هجومي بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفى محمد ومحمد الشريف.

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم