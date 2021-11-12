سياحة الأقصر: نتلقى حجوزات أمريكية لحضور احتفالية "طريق الكباش"

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 12:52 م

قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأٌقصر، إن تطوير طريق الكباش يعد نقلة نوعية لمحافظة الأقصر، خاصة مع احتفال يضعها محط أنظار العالم مثلما حدث في موكب المومياوات الملكية.

وأضاف عجمي في تصريحات خاصة، أن هناك حجوزات بدأت تتزايد من دول عديدة أهمها الولايات المتحدة، على الأقصر، بهدف حضور الاحتفالية وذلك يعد إنجازا للإبهار الذي أحدثته مصر في موكب المومياوات والذي أخبر العالم أن احتفالات مصر الفرعونية هي حدث شيق لا يمكن تعويضه، لذا قامت شركات سياحية مصرية في الأقصر بوضع طريق الكباش والاحتفال على كتالوجات الدعاية خاصة لأسبانيا وإنجلترا وأستراليا.

وتابع بأن الافتتاح سينقل عبر القنوات العالمية، وسيشارك به فرق موسيقية كبرى تعرض مقطوعات مصرية وفرعونية، كما سيتم عرضه في الشاشات بشوارع المحافظة، مشيرا إلى ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مع قيادات قطاعي الشركات والفنادق السياحية، اليوم، وشدد على ضرورة رفع مستوى الخدمة الفندقية، موجها تحذيرا بغلق أي فندق يخالف الاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية للنزلاء.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ووزارتي الصحة والسياحة، للمرور على الفنادق السياحية والمحلية وكافة المنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات، ومراقبة جودة الطعام المقدم للزبائن.

وأكد رئيس الغرفة، أنه تم تدريب 265 سائق مركبات سياحية خلال الفترة الماضية، حيث تستقبل المحافظة يوميا نحو 2000 إلى 2500 أتوبيس سياحي لرحلات اليوم الواحد "الأوفر داي"، من المدن السياحية الشاطئية القريبة، مطالبا كافة العاملين بعدم إضاعة جهود الدولة لتحسين صورة مصر الهنية بالخارج وجذب الحركة، وعدم إضاعة فرصة الاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالحرص على تقديم أفضل خدمة سياحية ممكنة، واتباع ضوابط اشتراطات سلامة الغذاء، ومكافحة الوباء.