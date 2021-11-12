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الجمعة 12 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

عبد الرحيم علي ينعى والد القارئ الشيخ ممدوح عامر

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
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يتقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، بخالص التعازي للقارئ الشيخ ممدوح عامر، في وفاة والده الحاج إبراهيم عامر، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والد القاريء الشيخ ممدوح عامر، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة بمقابر العائلة بقرية الحلاوجة التابعة لمركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة. 

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وفاة والد ممدوح عامر الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي القاريء الشيخ ممدوح عامر ممدوح عامر محافظة البحيرة