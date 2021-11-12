عبد الرحيم علي ينعى والد القارئ الشيخ ممدوح عامر

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 04:58 ص

يتقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، بخالص التعازي للقارئ الشيخ ممدوح عامر، في وفاة والده الحاج إبراهيم عامر، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والد القاريء الشيخ ممدوح عامر، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة بمقابر العائلة بقرية الحلاوجة التابعة لمركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة.