بالصور.. إطلاق أسبوع أركان الفنى بمدينة الشيخ زايد

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 09:06 م

تم إطلاق أسبوع الفن بمشاركة 50 فناناً في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد في الفترة من 11 نوفمبر حتى 17 نوفمبر .

تم إقامة حفل الافتتاح في أجواء خاصة من الفن والإبداع حيث تضمن عرضًا موسيقيًا حيًا للمطربة ناتالي بشارة بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير ومنظمي المعارض، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

يشارك في أسبوع أركان الفن أكثر من 50 فنانًا، يعرضون أعمالًا فنية متنوعة ما بين الرسم والنحت والطباعة والصور الايضاحية وأعمال الوسائط المختلطة والتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع معارض الفنون الجميلة المرموقة والتي منها Gyptian و Art Empowers و ZagPick Gallery و The Arts 'Hub والعديد من الفنانين المستقلين تحت إدارة Gyptian، حيث يتم تنظيم الحدث وإدارته بواسطة "Inka" ذراع أركان لتنظيم الفاعليات والمعارض والمؤتمرات.

كما يستضيف Art Empowers أيضًا نقاشات وورش عمل، أبرزها ورشة الرسم التفاعلية التي يديرها الفنان التشكيلي محمد عبلة.

وتعليقًا على الحدث، قال أحمد بدر الدين، عضو مجلس إدارة البدر: "يسعدنا جدًا العمل مع بعض من أرقى المعارض الفنية والمراسم في مصر، والتي تعرض أعمالًا فنية رائعة خلال المعرض. نحن حريصون في أركان دائمًا على استضافة وتنظيم الأحداث التي تلبي أذواق واهتمامات سكاننا وزوارنا. يعكس أسبوع أركان الفني حقًا المفهوم الذي تم بناء أركان بلازا على أساسه - أن نقدم دائماً قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا تتجاوز الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الفاخرة".

وأعرب سيف فوزي، المؤسس المشارك لمعرض Gyptian، عن سعادته بالعمل مع أركان، وقال: "سيوفر معرض أسبوع أركان الفني مجموعة من الفرص لهواة جمع الأعمال الفنية وعشاق الفن. كما أنه يعزز مكانة أركان كمنصة تدعم الفنانين والمبدعين والمصممين ".

وعلقت شريفة الدمرداش، الشريك المؤسس لمعرض Gyptian قائلة: “نحن في Gyptian نبحث دائمًا عن شركاء استراتيجيين يمكننا العمل معهم لعرض الأعمال الفنية للفنانين المصريين الرائعين. إن العمل مع أركان هو علامة فارقة جديدة ل Gyptian ومغامرة مثيرة تفتح الأبواب لفرص هائلة للفنانين حيث تفتح آفاقًا لمزيد من التعاون والإلهام ".

وسلطت نور الدمرداش، الضوء على الدور الذي يلعبه أركان في توفير منصة للفنانين الشباب الموهوبين في مصر ، والذين غالبًا ما يعانون من نقص مثل هذه المساحات. وأضافت أنه مع أركان ، يتمتع الفنانون بفرصة فريدة لعرض أعمالهم الفنية للجمهور بينما يحصلون أيضًا على فرصة لبيع بعض من أفضل أعمالهم.



0db542e1-cd8f-420d-b73b-3b3357abe13a

3a3ae633-0b2b-4aa1-8934-f7343c0b286d

6f434746-e6a2-4067-8794-93c62197a163

24fe4eb5-97b7-43f2-b460-49c9e5f18a45

39cd783f-2b9e-4379-a261-bc1ecf1cd868

056de3fa-59d7-4a29-80a0-0b668338d9c3

331be0a1-9e52-4ec2-8044-3513ccecd98e

413b89c5-3baf-4dbe-bfa8-9ecd5e5b8f76

580b1c1d-5a76-442b-bf3c-6b1991e77e61

d2abfb7e-1a0b-44c1-9495-6870b7d381b5