محمود عكاشة: هدفي رفع شأن المصارعة المصرية بالمحافل الدولية

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 08:05 م

أكد الكابتن محمود عكاشة عضو مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات ، والمرشح لخوض انتخابات الاتحاد المصري للمصارعة على مقعد السكرتير العام للإتحاد التي ستجري السبت القادم، أن قرار ترشحه جاء بناء على رغبة الكثيرين الذين تحدثوا معه وطالبوه بالترشح لرفع شأن المصارعة المصرية في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية ، وتكرار تجربته الناجحة مع فريق المصارعة بالمصرية للإتصالات الذي حقق خلال فترة توليه مسؤوليته نجاحات وإنجازات دولية كبيرة .

وأضاف عكاشة في تصريحات له اليوم الخميس، أنه يرغب في الإستفادة من دراسته الأكاديمية مع باقي زملائه ، في وضع رؤية استراتيجية تسمو بالمصارعة المصرية وتحقق لها انتشار أوسع ، وكذلك العمل على ضخ موارد جديدة باستثمار رياضي يشمل الجميع بما في ذلك اللاعبين والمدربين والحكام والهيئات والإداريين ، خاصة وأنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وكان الأول على دفعته ، ويواصل مسيرته الأكاديمية حاليا كباحث دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال .

وأشار إلى أن خبرته السابقة في لعبة المصارعة والتي مارسها عدة سنوات في فترة الشباب في تفهمه لمتطلبات اللعبة الأمر الذي منحه القدرة على خلق بيئة إيجابية مميزة لمصارعي المصرية للإتصالات مكنتهم من تحقيق نتائج مبهرة خلال فترة توليه الإشراف على قطاع المصارعة.