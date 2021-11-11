أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 في السوق المحلي

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 05:33 م

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ، مساء تداولات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري ، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي "cib"سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.