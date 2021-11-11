عقب تعرض باخرة سياحية للشحوط.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال التعويم

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 01:47 م

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف أعمال تعويم وسحب الباخرة السياحية "ملكة النيل" التي تقل 70 سائحا من جنسيات مختلفة، عقب تعرض للشحوط فى أحد الجزر النيلية أمام مرسى معبد كوم أمبو، ودفعت الهيئة العامة للنقل النهرى بـ2 كراكة و2 صندل للسحب، بجانب شفط الرمال.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم جميع المسئولين المختصين بقيادة نائب المحافظ أحمد شعبان الذين توجهوا لموقع الشحوط للأسرع بتعويم الفندق العائم، كما تم استكمال البرنامج السياحى للأفواج السياحية المقيمة به بزيارة معبد كوم أمبو، بجانب استمتاعهم بالخدمات الترفيهية والسياحية المقدمة لهم.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه جار التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء شعبان عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لتكثيف أعمال تطهير المجرى الملاحى من خلال تكريك وتطهير نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة وخاصة في 5 مناطق تقع بها جزر وترسيبات طينية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية، وهو الذى يتوازى مع تركيب شمندورات فى المسافة ما بين أسوان والأقصر للقضاء على ظاهرة الشحوط، ولكن عدم الالتزام بتركيب أجهزة الجس الصوتى و GPS والأخطاء البشرية لقائدى الفنادق العائمة والدهبيات، وهو الذى يحتاج إلى مراجعة من الشركات المالكة لها .

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