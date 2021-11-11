18 نوفمبر.. فرقة "طبلة الست" بساقية الصاوي

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 12:03 م

تحيى سها محمد وفرقتها "طبلة الست" أشهر الأغانى التراثية على دقات الإيقاع، وذلك يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى .

ويؤدين الأغانى بمهارة فائقة للحفاظ على أصالة اللحن بجودة العزف على الطبلة والناى، وتقول سها مؤسسة الفرقة أنها تعشق الفنون التراثية كالرقص والعزف.

وأوضحت سها محمد، أنها انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، وهو ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناى، وأسست فرقتها المكونة من 10 أعضاء وهم" سها محمد، منة الله منصور، ريهام فتحى، دعاء الزيدى، ريتا ناجى، صفاء عبد الله، حبيبة عمرو،خديجة فاروق، رأفت فرحات، سيد الحسينى".قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي تقدم فيها تراثنا الغنائى.