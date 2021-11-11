"ناسا" و"سبيس إكس" ترسلان 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 09:03 ص

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة الصواريخ (سبيس إكس) إرسال 4 رواد فضاء إلى مدار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، ومن بينهم رائد فضاء مخضرم.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مركبة الإطلاق أقلعت من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وبث تلفزيون ناسا إقلاع مركبة الفضاء، التي أطلق عليها الطاقم اسم إندورانس، على الهواء مباشرة من كيب كانافيرال.

ومن المنتظر أن يصل الطاقم المؤلف من 3 رواد أمريكيين ورائد من وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء، التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا من الأرض، مساء الخميس بعد رحلة تستغرق نحو 22 ساعة.

يذكر أن هذا هو ثالث طاقم "عامل" لمحطة الفضاء الدولية يتم إرساله إلى مدار على متن كبسولة دراجون منذ بدأت ناسا وسبيس إكس العمل معا لاستئناف عمليات الإطلاق إلى الفضاء من أراض أمريكية العام الماضي بعد توقف استمر 9 سنوات مع نهاية برنامج رحلات المكوك الفضائي الأميركية في عام 2011.

وأسس الملياردير إيلون ماسك شركة سبيس إكس في عام 2002.