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الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 38 إصابة جديدة و59 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549060 حالة، وحالات التعافي 538049 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8807 حالات.

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