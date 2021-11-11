ads
الخميس 11 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 915 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي الإصابات إلى 2066042 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23415 وفاة, فيما سجلت 1621 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2019444 حالة.

ads
كورونا العراق إصابات ‏ وفيات