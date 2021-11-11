كورونا في العراق.. تسجيل 915 إصابة جديدة

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 04:36 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي الإصابات إلى 2066042 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23415 وفاة, فيما سجلت 1621 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2019444 حالة.