وزير الرياضة يخصص معاشًا شهريًا لأسرة الراحل علاء علي

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 11:52 م

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرف معاش شهري لأسرة لاعب الزمالك الراحل علاء علي، استجابة لطلب زوجته في أحد البرامج الرياضية.

كما قرر صبحي توظيف زوجة علاء علي في أحد الأندية التابعة لوزارة الرياضة، مساهمة في مساعدة الأسرة.

ومن المنتظر أن يكون المعاش الشهري لأسرة نجم الزمالك الراحل "بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها قُدامى اللاعبين.

وتوفي علاء علي عن عمر 31 عامًا في نوفمبر 2019 بعد صراع مع مرض السرطان ورحلة علاج طويلة.

كان مجلس إدارة الزمالك الأسبق برئاسة مرتضى قد خصص راتبا شهريا لأسرة علاء علي، قبل أن يتم تقليصه في عهد اللجان المؤقتة التي تدير النادي، وفقا لتصريحات سابقة لزوجة الراحل.

يُذكر أن علاء علي نشأ في نادي الزمالك ولعب للفريق الأول بين 2009 و2012، قبل الرحيل لأندية تليفونات بني سويف وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة، والمصري، وكان نادي بتروجت محطته الأخيرة قبل أن يتوقف عن ممارسة الكرة بعد اكتشاف إصابته بالسرطان.