بالموهبة والصبر.. أمنية عبده توجه نصائح للمهتمين بفن الرسم

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 11:11 م

وجهت أمنية عبده الشهيرة بدكتور أرتست، عدة نصائح للمهتمين بمجال الرسم على الورق، موضحة أن توافر الموهبة والاستمرار فى الرسم والاطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال يساعد الشخص المبتدئ فى وضع قدمه على الطريق الصحيح.

وتابعت أمنية، خلال تصريحاتها لموقع "البوابة نيوز" أن الرسم مهنة مثل أي مهنة له عقبات ومميزات.

مضيفة: "المهنة دى محتاج صبر.. الوقت الصورة بتاخد معايا أكثر من يوم لذلك لا بد من التحلى بالصبر". وأشارت إلى أنها درست في كلية الطب، لكنها لم فضلت ممارسة هوايتها الذي كانت منذ الصغر عاڜبة لها، مشددة على أن الرسم يعبر عن ما بداخل الإنسان فهو عبارة عن رسالة صامتة تحمل معاني كثيرة.

وشددت على أن الفراعنة اهتموا بالرسم منذ آلاف السنين، وظهر ذلك في رسوماتهم على جدران المعابد وعلى البرديات القديمة، حيث استطاع المصري القديم تدوين شئون حياته من خلال النقوش والرسوم على الجدران، وذلك من أجل أن يخبر العالم بحضارته العظيمة.