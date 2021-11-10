قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. عيار 21 يرتفع إلى 815 جنيهًا

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 06:42 م

سجل سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء في السوق المصري أكثر من 15 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب تصريحات شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر الجرام في السوق المحلي إلى 815 جنيها في تعاملات اليوم ليسجل قفزة كبيرة لم يشهدها جرام الذهب عيار 21 منذ 4 أشهر حيث سجل أعلى سعر له عند 800 جنيه.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 543 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 815 جنيهًا.

و سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 931 جنيها.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6570 جنيهًا.

حولت أسعار الذهب وفق رويترز، اتجاهها لترتفع بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.47%، ليسجل 1866.51 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1%، إلى 1851.40 دولار للأوقية، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.