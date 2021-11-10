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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

بالفيديو| طقس الأربعاء.. معتدل على القاهرة الكبرى والعظمى 30

الطقس
الطقس
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استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، مع تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى  26 الصغرى 20

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 16.

سيوة العظمى 26 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

 الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 18.

السويس العظمى 29 والصغرى 20.

العريش العظمى 27 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 11.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 22. 

الغردقة العظمى 33 والصغرى 21.

الفيوم العظمى 30 والصغرى 16. 

بني سويف العظمى 30 والصغرى 17.

المنيا العظمى 30 والصغرى 18.

أسيوط العظمى 31 والصغرى 16.

سوهاج العظمى 32 والصغرى 17. 

قنا العظمى 34 والصغرى 18.
 

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- الطقس - هيئة الأرصاد الجوية أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الارصاد الجوي - طقس