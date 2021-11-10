زراعة كفرالشيخ تتابع تجهيز الحقول الإرشادية لمحصول القمح

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 10:41 ص

نظمت لجان الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بالإشتراك مع الفريق العلمي لمحصول القمح، حملة لمتابعة عمليات التسوية بالليزر وتجهيز الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بناء على توجيهات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للمزارع زيادة في دخله وعوائده من الزراعة، وللدولة من خلال زيادة في كمية المحصول لتقليل الاستيراد، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التوسع في الحقول الإرشادية للمساهمة في زيادة الإنتاج، منوها عن الدور المحوري الذي تقوم به الحقول الإرشادية في زيادة الإنتاج، الزراعي من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للمحاصيل الاستراتيجية.

وقال الدكتور ناجح غربية، إن الحالة العامة لحقول القمح جيدة ولا توجد أي إصابات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على السياسة الصنفية والاهتمام بالأصناف المبكرة.

وأضاف أن قسم بحوث القمح يعمل دائما على تغيير السياسة الصنفية لمواكبة التغيرات المناخية وانكسار مقاومة الأمراض في بعض الأصناف التجارية المتداولة.

ونوه إلى زراعة بعض الحقول الإرشادية بالقمح عقب زراعتها بالبرسيم، نظرا لخاصيته المعروفة في تحسين خواص التربة الزراعية، بما ينعكس أثره على زيادة إنتاجية القمح، مؤكدا أهمية هذه الحقول الإرشادية، والتي تساعد المزارعين على الاطلاع والتعرف على أحدث الطرق والأساليب الحديثة في الزراعة والرى، والتي تنعكس بالإيجاب في مجال زيادة الإنتاجية، باعتبارها حقولا نموذجية تشجع المزارعين على الاقتناع بالأساليب الحديثة في الزراعة والري وتعتبر ترجمة عملية للاستفادة من تطبيقات وأبحاث المراكز البحثية في نشر أساليب وطرق الزراعة الحديثة والمتطورة بين المزارعين.

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