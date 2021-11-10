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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 72 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث حالاة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 37827 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 805.

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