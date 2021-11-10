كورونا في موريتانيا.. تسجيل 72 إصابة جديدة

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 07:45 ص

سجلت موريتانيا 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث حالاة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 37827 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 805.