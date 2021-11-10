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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 105 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت تونس 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715.276، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.287.

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