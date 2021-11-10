سجلت تونس 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715.276، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.287.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 105 إصابات جديدة
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سجلت تونس 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت تونس 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.