بعد معاقبته بالمؤبد.. أول تعليق من محامي مايكل فهمي المتهم بخطف 6 قاصرات وهتك عرضهن

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 02:01 م

أكد دفاع المتهم مايكل فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سوف يقوم بعمل نقض بعد ظهور حيثيات الحكم على المتهم، للتقدم به للسلطات القضائية.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد، لاتهامه باستدراج 6 فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج، وبراءة زوجته فيما نسب لها من اتهامات.

وتعذر حضور المتهم مايكل فهمي من محبسه لدواعٍ أمنية، بينما حضرت زوجته لاتهامها بالاشتراك مع زوجها في هتك عرض الفتيات، واستغلال صغر سنهن.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة الطبيب "مايكل فهمى" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم أسندت إليها بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة فى نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثنى عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التى ارتكبها المتهم، وما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأى درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.