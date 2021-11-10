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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظ سوهاج : اعتماد 4215 عقدًا للتقنين وتحصيل 490 مليون جنيه

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن اعتماد 4215 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 490 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جار تجهيز 2334 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

يذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته .

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سوهاج مصر أراضى أملاك الدولة