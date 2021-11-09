قافلة جامعة سوهاج الطبية تعالج ١٢٧٤ مواطنا بالمجان

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 11:43 ص

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدماتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية فاوجلي" التابعة لمركز ساقلته بالمحافظة، وتم فحص وعلاج ١٢٧٤ مواطن.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذه القافلة نُظمت وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة ٣١ طبيب و ٤٥ طالب من كلية الطب، إلى جانب مشاركة مدرس مساعد و ٥ طلاب من كلية الصيدلة، ومدرس مساعد و ٧ طالبات من كلية التمريض، حيث ضمت القافلة العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، وأيضاً جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

من جانبة أوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١٢٧٤ مواطن بقرية فاوجلي، وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم إجراء تحاليل طبية لعدد ١٨ مواطن، وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية بقسمي الجراحة العامه والعيون.

وأضاف الشرقاوي، أنه تم تنظيم عدد من القوافل التوعوية والتثقيفية لأهالي القرية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على أهمية تلقي التطعيمات ضد هذا الفيروس.

وقال الدكتور محمد توفيق منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة، إن حزمة القوافل الطبية التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الطب البشري يساهم بدور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة، حيث يأتي ذلك فى إطار تعظيم دور الجامعة فى دعم المبادرة بشكل مؤسسي، موضحاً أن إدارة الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضعت عدد من الأنشطة ضمن برنامجها الخاص بذلك، ومن أهمها تلك القوافل.

جدير بالذكر أنه خلال فاعليات القافلة تم تنظيم عدد من الندوات التوعية، والتي قدمها كل من الدكتور كمال الشرقاوي أستاذ الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين، والدكتوره ندا عبد المحسن محمد أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية الطب، والدكتورة شيماء حارس بقسم الصحة العامة.