بالصور.. فايا يونان تشعل أجواء ليالي الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 01:38 ص

خطفت المطربة السورية فايا يونان قلوب جمهورها المصري إبان إطلالتها الغنائية في دار الأوبرا المصرية.

وأسرت فايا مئات الحضور بتوليفة غنائية من أشهر أغانيها خلال مشاركتها المميزة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بدأتها بمختارات من ألبومها الأخير "حكايا القلب"، بأغنية "غني" و"يا قاتلي" مرورا بأغنيات "حب الأقوياء" و"بيناتنا في بحر"، و"في الطريق إليك"، مع مزجها بتوليفة منتقاه من أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة من بينها "يا زهرة في خيالي" ورائعة سيد مكاوي "ماتفوتنيش أنا وحدي" التي قررت إضافتها لبرنامج الحفل في ختامه.

واستهلت فايا يونان الحفل بتحيتها للجمهور مع ابتسامة آسرة معبرة عن سعادتها للعودة إلى الساحة الجماهيرية في مصر بعد غياب، قائلة: " اشتقتلكم كتير.. مفيش أحلى من حفلاتي في مصر، ورغم إني تعبانة أول ما شفتكم حسيت إني بخير، وجمالكم أقوى من المضاد الحيوي".

وروت فايا بهذه الإطلالة عطش جمهورها المصري لرؤيتها بشكل حي ومباشر بعد غياب دام أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الغنائية في القاهرة، وأول ظهور جماهيري لها بمصر بعد فترة كورونا، وفاجأت بها محبيها بظهور موسيقي مختلف عن المعتاد بإطلالة أوركسترالية.

ومن ناحية أخرى، تستعد فايا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في السعودية على مسرح المرايا في مدينة العلا، بعد جولتها العربية التي مرت خلالها بين دبي والبحرين، مع انشغالها حاليًا في التحضير لأعمالها الجديدة بعد أغنية "متل اليوم" التي أطلقتها مطلع موسم الصيف، بعد سنتين من ظهور ألبومها الثاني "حكايا القلب".

وقدمت فايا خلال ألبوم "حكايا القلب"، حكاية غنائية مختلفة في كل أغنية، ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها".