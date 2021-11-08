660 مليون جرعة.. حجم الاستهلاك السنوي من اللقاحات بالشرق الأوسط وأفريقيا

الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 05:53 م

يناقش مؤتمر مصر الطبي الذي سيعقد بالقاهرة منتصف ديسمبر القادم أهمية توطين وتطوير صناعة اللقاحات في مصر بشكل خاص وفي أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام وضرورة توفير الدول لمواطنيها وتُنقذ هذه اللقاحات ملايين الأرواح سنوياً ويُعد تطوير لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة كبيرة إلى الأمام لإنهاء الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخري.

في حين وجهت وزارة الصحة المصرية الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لتعاونها المثمر مع مصر في مواجهة الجائحة ودعم جهودها في توفير وإنتاج اللقاحات على مدار الفترة الماضية، وأشارت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى التقدم الذي وصلت إليه مصر في الأبحاث الخاصة بإنتاج "اللقاح المصري" أحد اللقاحات التي تعمل عليها المراكز البحثية في مصر، مؤكدًا أنه سيتم البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح خلال الفترة القليلة المقبلة، مما يُعد نقلة نوعية لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات.

وتعليقًا علي حجم الجرعات المستهلكة سنويًا في مصر والشرق الأوسط أوضحت الدكتورة نيبال دهبة، المدير التنفيذي لإحدي شركات صناعة الأدوية، إن العالم يشهد طفرة غير مسبوقة في توطين وتطوير صناعة اللقاحات وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأصبح جميع الفئات في المجتمع يتحدثون عن أهمية اللقاح وتصنيعه.

وأضافت ، أن كلمة "لقاح" أخذت بعد اجتماعي رهيب بعد إنتشار الوباء، الأمر الذي ساهم في تزايد اهتمام حكومات العالم وأصحاب القرار بأهمية تصنيع اللقاحات لمواجهة هذا الوباء والخطر الناتج عنه صحياً واقتصادياً.

وأكدت دهبة، أن جلسة توطين وتطوير اللقاحات في مصر بمؤتمر مصر الطبي سوف تلعب دوراً هاماً وبارزة في إلقاء الضوء على إمكانية تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات محلياً، وأيضا أهمية دعم ودور الحكومة المصرية والشركات المحلية والدولية لتوطين صناعة اللقاحات، بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيا في اختصار المراحل اللازمة للتأكد من فاعلية اللقاح وصلاحيته.

وكشفت عن حجم الاستهلاكي السنوي من اللقاحات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يصل قرابة 660 مليون جرعة وفقاً لمؤشرات التطعيم الإجباري، لافتة أن المنطقة تحتاج إلى وجود مصانع متخصصة في تصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية لسد الاحتياج السنوي من اللقاحات والذي قد يتزايد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت، أن السبب الرئيسي لعدم وجود مصانع تصنيع اللقاحات في المنطقة يرجع إلى أن اللقاحات ليس لها بدائل يمكن الاعتماد عليها، ولابد من الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع اللقاحات لتحديد آلية التصنيع والحصول على براءة اختراع اللقاح، حتى نصبح قادرين ومؤهلين على تصنيع اللقاحات في مصر والمنطقة.

وترى، أن تصنيع الأدوية البيولوجية ومن ضمنها صناعة اللقاحات هي المستقبل في عالمنا الطبي، ويجب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن تركز على توطين صناعة هذه النوعية من الأدوية.

وقالت دهبة، إن مصر تمتلك فرص كبيرة وهائلة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، خاصة وأنها تستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط.