الخميس.. إطلاق مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال

الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 03:13 م



ينظم مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية، مسابقة رالي مصر السادس على التوالي لريادة الأعمال، وذلك يوم الخميس 11 نوفمبر بمقر الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجي وبالتعاون مع العديد من الجهات المرموقة المعنية بريادة الأعمال وبمشاركة الجامعات المصرية.

وتعتبر مسابقة "رالي مصر" من أهم المسابقات التي تقام تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية الداعمة للشباب وخاصة طلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، ويهدف الرالي لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتنشيط السياحة الداخلية والعربية.

وتشهد الرالي أكبر تجمع لخبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الاعمال مع شباب الجامعات المصرية من كل المحافظات، وأكبر تجمع لأشهر الشركات في مجال ريادة الاعمال بمصر، ويتم تقديم جوائز مالية تصل إلي المليون جنيه لدعم إنشاء شركات الشباب الناشئة.

يذكر أن مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية المنظم للرالي يحتفل بمرور خمس سنوات على إنشائه، حيث تقدم للمركز خلال الخمس سنوات حوالي 3200 فكرة مشروع، ومن خلال الدعم وبرامج التدريب المختلفة وصل عدد المستفيدين إلى ما يقرب من 9 آلاف شخص، كما يسهم المركز أيضًا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشاركتهم بأفكار مشروعات يتم دعمها.