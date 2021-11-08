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الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

مبروك عطية يعتدي على رجل داخل الجامع الأزهر: "أبوس رجلك عشان ما تتكلمش"

الشيخ مبروك عطية
الشيخ مبروك عطية
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انتشر علي موقع الفيديوهات “يوتيوب" فيديو للدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو يعنف شابا بسبب مقاطعته له أثناء شرح أحد الدروس الدينية.

وقال نشطاء، إن الدكتور مبروك عطية أستاذ عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، تعدى على أحد المواطنين خلال درس كان يلقيه في رواق مسجد الجامع الأزهر؛ بعد توقفه عن إلقاء الدرس الذي كان بعنوان "أن أقيموا الدين" لسماع صوت من أحد الحاضرين.

وانفعل "عطية" على الحضور بسبب الصوت الذي اعتبره مزعجا خلال الدرس، معلقا: "مين اللي عاوز يفسد علينا دينا وعلمنا ده؟، أبوس رجلك عشان ما تتكلمش في الدرس"؛ خلال سيره بين الحضور.

ودخل رجل آخر مسن على الخط؛ معترضا على حالة الغضب التي انتابت الدكتور مبروك عطية بعد سماع الصوت، معتبرا أن الأمر لم يكن ليستحق كل تلك المشكلة؛ فيما حاول الدكتور عطية حمله وإخراجه من المسجد عنوة؛ ليتدخل من بالمسجد لفض الاشتباك.

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الشيخ مبروك عطية مشاجرة في مسجد