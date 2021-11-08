كورونا في الأردن.. تسجيل 2097 إصابة جديدة

الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 02:25 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 875804 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 840282 حالة شفاء بعد تسجيل 1602 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11128 حالة.