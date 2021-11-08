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الإثنين 08 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

تونس تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أدانت تونس بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت يوم الأحد مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأعربت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن تضامنها الكامل مع العراق ووقوفها إلى جانب شعبه في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف أمنه واستقراره.

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