تونس تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 12:22 ص

أدانت تونس بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت يوم الأحد مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعربت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن تضامنها الكامل مع العراق ووقوفها إلى جانب شعبه في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف أمنه واستقراره.