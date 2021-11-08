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الإثنين 08 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 8 نوفمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل: 

3 اتفاقيات عالمية «لناشيونال سيستِم» بالأمن السيبراني وميكنة الخدمات وهيكلة المؤسسات

https://www.albawabhnews.com/4464446

أمان تستعرض إسهاماتها في تطوير التكنولوجيا المالية

https://www.albawabhnews.com/4464449

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم في المحلة خلال النصف الثاني من 2022

https://www.albawabhnews.com/4464164

LMD تستثمر 33 مليار جنيه في مشروع ONE NINETY .. والتسليم يبدأ في 2022

https://www.albawabhnews.com/4464444

سيمبلكس تخطط لبناء مصنع إنتاج ماكينات التحكم الرقمي CNC

https://www.albawabhnews.com/4464445

افتتاح مشروع "بالم هيلز القاهرة الجديدة" باستثمارات 25 مليار جنيه

https://www.albawabhnews.com/4464440

ترخيص 47064 ألف سيارة "زيرو" خلال أكتوبر 2021

https://www.albawabhnews.com/4464308
 

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نشرة اخبار اقتصاد منتصف الليل , البوابة نيوز لناشيونال سيست م